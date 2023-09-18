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Составлены специальные карты массовых захоронений на освобожденных от оккупации землях Азербайджана

Политика Материалы 18 сентября 2023 17:20 (UTC +04:00)
Составлены специальные карты массовых захоронений на освобожденных от оккупации землях Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В результате данных, собранных в прошлом году, были составлены специальные карты мест массовых захоронений на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник руководитель рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Исмаил Ахундов во время выступления на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".

По его словам, там проводятся раскопки и эксгумация останков.

"Рабочая группа Государственной комиссии продолжает работу по сбору информации о местах захоронений", - сказал Ахундов.

Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проходит международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.

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