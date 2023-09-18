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Армения продолжает устанавливать мины на территории Азербайджана - МИД

Политика Материалы 18 сентября 2023 18:17 (UTC +04:00)
Армения продолжает устанавливать мины на территории Азербайджана - МИД

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Армения продолжает устанавливать мины на территории Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом было сказано на брифинге, проведенном в МИД для дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджанской Республике.

«С августа прошлого года было обнаружено и обезврежено 2 728 мин, произведенных в 2021 году в Армении. Из них 1 119 обнаружены в приграничной зоне между Азербайджаном и Арменией, в Кяльбаджарском и Лачинском районах, а 1609 - на территории Карабахского экономического района. Представители российского миротворческого контингента, а также руководители совместного Турецко-российского центра мониторинга, военные представители зарубежных стран смогли ознакомиться с ситуацией и увидеть эти мины», - было сказано на брифинге.

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