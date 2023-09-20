Армянский сепаратизм потерпел крах благодаря решительным действиям азербайджанской армии - издание "Yeni Şafak"

БАКУ /Trend/ - Влиятельная турецкая ежедневная газета "Yeni Şafak" опубликовала статью главы английской службы новостей АМИ Trend Марьяны Ахмедовой о результатах антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября.

Представляем вниманию читателей Trend данный материал:

В течение нескольких месяцев Азербайджан активно добивался заключения мирного соглашения с Арменией, стремясь проложить путь к новой эре сотрудничества и прогресса в свете изменившейся динамики после Второй карабахской войны. Это начинание направлено на то, чтобы поднять обе страны на более высокий уровень, характеризующийся миром, ростом и развитием.

Азербайджан преследовал эти цели главным образом дипломатическими средствами, одновременно восстанавливая свои освобожденные от оккупации территории, а также переодически подавляя артиллерийский огонь со стороны Вооруженных сил Армении.

Тем не менее, один-единственный неверный шаг потенциально может свести на нет все предпринятые долгосрочные усилия.

В 04:30 (GMT+4) 19 сентября 2023 года недалеко от села Тагавард Ходжавендского района произошел теракт. Грузовик марки "КАМАЗ", перевозивший сотрудников министерства внутренних дел Азербайджана, подорвался на мине, которая ранее была установлена армянскими незаконными вооруженными формированиями. До сих пор эти группировки не были выведены с территории Азербайджана, несмотря на положения, изложенные в трехстороннем соглашении, подписанном лидерами Азербайджана, Армении и России после Второй карабахской войны в 2020 году.

Следовательно, Азербайджан инициировал антитеррористические меры, направленные на устранение присутствия несанкционированных армянских сил и остатков армянских ВС в Карабахе.

В результате менее чем за 24 часа азербайджанской армии удалось взять под контроль более 90 боевых позиций подразделений ВС Армении. В то же время в качестве трофеев у подразделений ВС Армении были захвачены семь боевых машин, один танк, четыре миномета и две боевые машины пехоты.

Таким образом, 20 сентября, в 13:00 (GMT+4), было достигнуто соглашение о прекращении антитеррористической деятельности на нескольких условиях.

Подразделения Вооруженных сил Армении, дислоцированные в Карабахском регионе Азербайджана, а также незаконные вооруженные формирования должны сдать свое вооружение, покинуть свои боевые позиции и военные базы и пройти полное разоружение. Одновременно осуществляется принудительная сдача всех боеприпасов и тяжелой военной техники. В то же время осуществление вышеупомянутой процедуры должно быть согласовано с присутствием российского миротворческого контингента, временно дислоцированного в Карабахе.

Более того, ожидается, что завтра представители карабахских армян встретятся с официальными лицами Азербайджана в городе Евлах для обсуждения процесса реинтеграции.

Азербайджан последовательно подчеркивал, что единственным условием для карабахских сепаратистов является разоружение и освобождение этого района без каких-либо ненужных задержек. Однако сепаратисты первоначально отклонили это предложение. Только сейчас, когда прошло менее 24 часов с тех пор, как азербайджанская армия решительно изменила ход событий, они готовы вступить в переговоры. Следовательно, все спекуляции вокруг так называемого "гуманитарного кризиса" в Ханкенди и лживая пропаганда, направленная на дискредитацию Азербайджана, оказались безрезультатными, благодаря решительным действиям победоносной азербайджанской армии.