Азербайджан проявляет гуманизм не на словах, а на деле - Политолог

БАКУ/Trend/ - Проведение встречи в Евлахе после антитеррористических мероприятий локального характера основывалось на политической воле Азербайджана.

Об этом во вторник, отвечая на вопросы Trend, сказал политолог Ильяс Гусейнов.

Он отметил, что на основе достигнутых договоренностей должны были проводиться дальнейшие встречи.

"В Ходжалы уже прошла встреча в том же составе. Основной достигнутый результат встречи направлен на решение гуманитарных вопросов. После окончания антитеррористических мероприятий Азербайджан направил продовольствие, муку и топливо армянским жителям Карабаха по маршруту Агдам-Ханкенди. Наряду с этим, медицинским персоналом (азербайджанцами и армянами) будет организована медицинская служба. Это может стать неотъемлемой частью процесса реинтеграции", - подчеркнул И.Гусейнов

Политолог добавил, что своими действиями Азербайджан демонстрирует, что выступает за гуманистические ценности.

"Пишется новая история и формируется новая система отношений. Азербайджан одержал историческую победу. Однако он настаивает на процессе демилитаризации и реинтеграции региона. Мы уверены, что достигнем этих целей", - заключил он.

Отметим, что 25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча Рамина Мамедова, ответственного за контакты с армянскими жителями Карабаха, с представителями армянских жителей Карабаха.

На встрече, прошедшей в конструктивной обстановке, было выражено удовлетворение действиями, предпринятыми для решения вопросов, обсужденных 21 сентября в городе Евлах, в частности, обеспечением в короткий срок доставки гуманитарной помощи, топлива и восстановлением подачи электроэнергии.