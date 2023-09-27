Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан отправил в Ханкенди еще один автомобиль с топливом (ФОТО)

Политика Материалы 27 сентября 2023 14:43 (UTC +04:00)
Азербайджан отправил в Ханкенди еще один автомобиль с топливом (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

АГДАМ/Trend/ - Центральные власти Азербайджана в очередной раз направили в Ханкенди гуманитарную помощь.

Как сообщает в среду Trend, в Ханкенди направился еще один автомобиль с топливом.

Отметим, что по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе была создана рабочая группа, возглавляемая заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым. Рабочая группа действует в рамках Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Азербайджан отправил в Ханкенди еще один автомобиль с топливом (ФОТО)
Азербайджан отправил в Ханкенди еще один автомобиль с топливом (ФОТО)
Азербайджан отправил в Ханкенди еще один автомобиль с топливом (ФОТО)
Азербайджан отправил в Ханкенди еще один автомобиль с топливом (ФОТО)
Азербайджан отправил в Ханкенди еще один автомобиль с топливом (ФОТО)
Азербайджан отправил в Ханкенди еще один автомобиль с топливом (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости