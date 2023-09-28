Очередные специальные автомобили МЧС Азербайджана отправлены в Карабах

БАКУ/Trend/ - Пожар, возникший в парке топливных резервуаров на автозаправочной станции близ города Ханкенди, в короткие сроки был потушен силами Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС), отправленными в эту зону 26 сентября 2023 года.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Администрацию Президента Азербайджана, в целях проведения на территории поисково-спасательных и других необходимых мер безопасности в связи с происшествием, 27 сентября по дороге Агдам–Аскеран–Ханкенди были отправлены очередные 10 автомобилей специального назначения МЧС Азербайджана и 50 человек личного состава.

Напомним, что 25 сентября на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв.

В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

В связи с этим, в целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально была отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек.