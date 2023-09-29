Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Франции (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова встретилась в столице Ирландии (Дублин) с председателем Национальной ассамблеи Франции Яэлем Браун-Пиве.

Как сообщили в пятницу Trend в парламенте Азербайджана, на встрече спикер Сахиба Гафарова раскритиковала предвзятую позицию Франции в отношении Азербайджана.

"Она заявила, что односторонний, предвзятый подход к ситуации на Южном Кавказе - не идет на пользу усилиям по установлению долгосрочного мира в регионе.

Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что обе палаты французского парламента приняли множество заявлений и резолюций, которые негативно повлияли на нормализацию и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, и заявила, что эти документы противоречат нормам и принципам международного права, а также ставят под сомнение суверенитет и территориальная целостность Азербайджана. Все эти шаги поддержали сепаратизм на наших территориях и воодушевили реваншистские силы в Армении.

Она также упомянула, что Яэль Браун-Пиве посетила Армению в 2023 году, и отметила, что если бы французский спикер посетила Азербайджан после Армении, это было бы хорошей возможностью ознакомиться также и с позицией Азербайджана.

Сахиба Гафарова отметила, что за 30 лет не было такого, чтобы Франция осуждала оккупацию Арменией азербайджанских территорий, разрушение городов, сел, исторических и культурных памятников. Франция никогда не говорила о правах 1 миллиона азербайджанцев, столкнувшихся с политикой этнической чистки Армении, беженцев из Армении и вынужденных переселенцев из Карабаха.

Спикер Милли Меджлиса предоставила подробную информацию спикеру Национальной ассамблеи Франции об антитеррористических мероприятиях проведенных Азербайджаном в Карабахском регионе. Он сообщила, что после освобождения своих территорий от оккупации, Азербайджан предложил Армении нормализацию отношений и подписание мирного договора, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности стран.

Сахиба Гафарова, подчеркнув, что Армения уже несколько месяцев распространяет на весь мир множество лжи о так называемой "блокаде" и "гуманитарном кризисе" в Карабахском регионе Азербайджана, напомнила, что отказ Армении от предложения Азербайджана использовать как Агдамскую, так и Лачинскую дороги, был политической провокацией, направленной против территориальной целостности Азербайджана.

Она упомянула, что Азербайджан неоднократно призывал международную общественность к тому, что присутствие в Карабахском регионе Азербайджана 10-тысячных формирований ВС Армении и незаконного сепаратистского режима, является основным препятствием для достижения мира и стабильности в регионе. Потому что эти силы совершали военные провокации на территориях Азербайджана. 19 сентября в результате взрыва мин, установленных армянскими разведывательно-диверсионными группами в террористических целях, погибли и получили ранения гражданские лица и военнослужащие", - говорится в сообщении Милли Меджлиса.