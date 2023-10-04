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Володимир Зеленский поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 4 октября 2023 19:00 (UTC +04:00)
Володимир Зеленский поблагодарил Президента Ильхама Алиева

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend - 4 октября Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Володимир Зеленский выразил признательность за значительную гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном Украине, в частности, поддержку энергетического сектора в зимних условиях.

В ходе телефонного разговора вновь была выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности государств, состоялся обмен мнениями о региональной безопасности, существующих угрозах и форматах будущего сотрудничества.

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