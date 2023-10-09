Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Делегация парламента Грузии посетила Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 9 октября 2023 18:57 (UTC +04:00)
Делегация парламента Грузии посетила Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с генеральным секретарем парламента Грузии Кетеван Квиникадзе 9 октября посетила Аллею шехидов в Баку, почтив память героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, возложила цветы на их могилы.

Как сообщили Trend в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, затем гости полюбовались столицей Азербайджана с самой высокой точки, им была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в нашей столице работах по благоустройству.

В ходе визита делегацию сопровождали заместитель руководителя аппарата Милли Меджлиса Рустам Махмудов и другие официальные лица.

Делегация парламента Грузии посетила Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Делегация парламента Грузии посетила Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Делегация парламента Грузии посетила Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Делегация парламента Грузии посетила Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Делегация парламента Грузии посетила Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Делегация парламента Грузии посетила Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости