Стали известны вопросы, обсужденные на Совете министров иностранных дел СНГ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные на Совете министров иностранных дел СНГ, проходящем в Бишкеке (Кыргызстан).

Как передает в четверг Trend, об этом министр сообщил в личном аккаунте социальной сети "X" (бывший Twitter).

"Я рад принять участие в Совете министров иностранных дел СНГ и выступить с заявлением в рамках моей деловой поездки в Бишкек. Мы обсудили широкий спектр вопросов в сфере экономики, торговли, инвестиций, транспорта, связи, образования, спорта и т.д.", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня в столице Кыргызской Республики Бишкеке начал свою работу Совет министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ).