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Стали известны вопросы, обсужденные на Совете министров иностранных дел СНГ (ФОТО)

Политика Материалы 12 октября 2023 12:51 (UTC +04:00)
Стали известны вопросы, обсужденные на Совете министров иностранных дел СНГ (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ – Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные на Совете министров иностранных дел СНГ, проходящем в Бишкеке (Кыргызстан).

Как передает в четверг Trend, об этом министр сообщил в личном аккаунте социальной сети "X" (бывший Twitter).

"Я рад принять участие в Совете министров иностранных дел СНГ и выступить с заявлением в рамках моей деловой поездки в Бишкек. Мы обсудили широкий спектр вопросов в сфере экономики, торговли, инвестиций, транспорта, связи, образования, спорта и т.д.", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня в столице Кыргызской Республики Бишкеке начал свою работу Совет министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ).

Стали известны вопросы, обсужденные на Совете министров иностранных дел СНГ (ФОТО)
Стали известны вопросы, обсужденные на Совете министров иностранных дел СНГ (ФОТО)
Стали известны вопросы, обсужденные на Совете министров иностранных дел СНГ (ФОТО)
Стали известны вопросы, обсужденные на Совете министров иностранных дел СНГ (ФОТО)
Стали известны вопросы, обсужденные на Совете министров иностранных дел СНГ (ФОТО)
Стали известны вопросы, обсужденные на Совете министров иностранных дел СНГ (ФОТО)
Стали известны вопросы, обсужденные на Совете министров иностранных дел СНГ (ФОТО)
Стали известны вопросы, обсужденные на Совете министров иностранных дел СНГ (ФОТО)
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