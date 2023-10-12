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Джейхун Байрамов выступил на заседании СМИД СНГ

Политика Материалы 12 октября 2023 13:50 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов выступил на заседании СМИД СНГ

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 12 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Кыргызстан принял участие и выступил на заседании Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ).

Об этом в четверг Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Сообщается, что между Азербайджаном и странами СНГ с удовлетворением было отмечено наличие полезного сотрудничества в различных сферах, включая экономику, торговлю, инвестиции, транспорт, коммуникации, связи, а также в гуманитарном, образовательном, спортивном и других направлениях.

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