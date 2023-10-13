В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по мониторингу инфляции и цен (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по мониторингу инфляции и цен.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

"В повестке дня заседания, проведенного под председательством руководителя Рабочей группы по инфляции и мониторингу цен, главы Аппарата Кабинета министров Руфата Мамедова, были рассмотрены изменения цен на потребительском рынке в январе-сентябре 2023 года, компоненты инфляции, в том числе продовольственные и непродовольственные товары, платные услуги, оказываемые населению, импорт продукции, цены на которую на внутреннем рынке выросли более чем на 10 процентов и факторы их местного происхождения. Также группа рассмотрела мировые цены на продовольствие и динамику цен в странах - основных торговых партнерах, широко обсуждались вопросы индекса цен на импортируемую продукцию (инфляция импорта), организации ярмарок по ценам производителей и реализации сельскохозяйственной продукции, мер, принимаемых для обеспечения здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке, и согласования системы мониторинга цен, используемой соответствующими органами.

На встрече были отмечены тенденции к снижению уровня глобальной инфляции, особенно мировых цен на продукты питания. Индекс цен на продукты питания в сентябре упал на 10,7 процента за последний год, согласно последним данным, опубликованным Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Глава рабочей группы отметил снижение цен на мировых продовольственных рынках, снижение инфляции в странах-торговых партнерах, поддержание курсовой устойчивости профицита платежного баланса страны в условиях высоких цен на нефть и снижающий эффект этого фактора на инфляционный импорт и ожидания. В постановлении Кабинета министров Азербайджанской Республики "Об усилении антиинфляционных мер" подчеркнуто, что ряд мер, предпринятых соответствующими государственными учреждениями за последний период, а также сезонные факторы оказали снижающее влияние на уровень инфляции в Азербайджане в последние месяцы.

По последним данным Госкомстата, среднегодовая инфляция с января по сентябрь 2023 года составила 10,9 процента. Годовая инфляция за этот период составила 5,1 процента. С учетом антиинфляционных мер минэкономики прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 9,5 процента к концу 2023 года в однозначном выражении.

Одной из главных задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики перед правительством, является достижение до конца года однозначного уровня инфляции. Созданная Рабочая группа по мониторингу инфляции и цен, также изучила все причины, оказывающие повышающее влияние на цены, и провела необходимую работу по их устранению. В связи с этим будут продолжены необходимые меры по поддержанию инфляции в пределах, не наносящих ущерба макроэкономической и финансовой стабильности.

В настоящее время в Милли Меджлисе (парламент) обсуждается проект Кодекса конкуренции, который является одним из важнейших вопросов. Принятие Кодекса конкуренции определит правовую основу деятельности предпринимателей в стране в условиях здоровой конкуренции, имеющей большое значение с точки зрения повышения благоприятной бизнес среды и продвижения свободного предпринимательства. Новый кодекс также направлен на защиту прав потребителей и дальнейшее повышение качества продуктов и услуг.

По итогам заседания, руководителем рабочей группы были даны соответствующие поручения по внедрению Системы отслеживания цен соответствующим учреждениям. Также было отмечено, что в целях обеспечения здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке, учитывая наблюдавшийся в последние дни высокий рост цен на некоторые овощные продукты, Государственной службой по антимонопольному и потребительскому рынку при министерстве экономики Азербайджана будут усилены меры оперативно-ревизионного контроля в отношении субъектов рынка, допускающих нарушение конкуренции, разделение рынков и манипуляцию с ценами, и будут приняты строгие меры", - говорится в сообщении Кабмина.