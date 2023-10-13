Обнародованы дата и повестка очередного заседания парламента Азербайджана.

БАКУ /Trend/ – Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, очередное заседание Милли Меджлиса состоится 17 октября.

В повестку заседания включены 16 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики «Об определении границ Бинагадинского района города Баку, города Сумгайыта и Абшеронского района».

2. Законопроект Азербайджанской Республики «Об энергетике» (второе чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение).

4. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный Кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, законы Азербайджанской Республики "О нотариате" и "Об административном производстве" (второе чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О полиции" (второе чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в «Положение о службе в органах внутренних дел Азербайджанской Республики», утвержденное законом Азербайджанской Республики от 29 июня 2001 года № 168-IIQ (второе чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О профессиональном образовании» (второе чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (второе чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об охоте" (второе чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном обслуживании" (второе чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О почте" (второе чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (второе чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой Кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (второе чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" (первое чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года № 987-VIQ "О платежных услугах и платежных системах" (первое чтение).