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У нас состоялась очень продуктивная встреча с Президентом Ильхамом Алиевым – Президент Турецкой Республики Северного Кипра

Политика Материалы 14 октября 2023 13:25 (UTC +04:00)
У нас состоялась очень продуктивная встреча с Президентом Ильхамом Алиевым – Президент Турецкой Республики Северного Кипра

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ – У нас состоялась очень продуктивная встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар на состоявшейся сегодня в Баку пресс-конференции.

"Мы обменялись мнениями по развитию отношений в сфере туризма, образования, культуры, экономики и других сферах", - сказал Эрсин Татар.

Он подчеркнул, что Турецкая Республика Северного Кипра внимательно следит за процессами, происходящими в Азербайджане.

"Во время Карабахской войны наши молитвы были с Азербайджаном. Слава Богу, что Азербайджан освободил Карабах", - добавил Эрсин Татар.

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