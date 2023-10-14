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Тюркские государства вместе могут добиться более успешных результатов - Эрсин Татар

Политика Материалы 14 октября 2023 13:45 (UTC +04:00)
Тюркские государства вместе могут добиться более успешных результатов - Эрсин Татар

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ – Тюркские государства вместе могут добиться более успешных результатов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар на состоявшейся сегодня в Баку пресс-конференции.

Эрсин Татар поблагодарил Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ за проявленное теплое отношение.

"Визит в Азербайджан очень ценен для нас. При поддержке Турции Турецкая Республика Северного Кипра продолжает борьбу за независимость. Я благодарю наш народ и наших героев, которые связали нас друг с другом, и этот визит в Азербайджан является важным событием", - добавил Эрсин Татар.

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