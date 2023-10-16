МИД опроверг информацию о пропаже в Израиле гражданина Азербайджана

БАКУ/Trend/ – Информация о пропаже азербайджанца в Израиле не подтвердилась.

Об этом в понедельник сообщили в МИД Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Отметим, что в результате атак ХАМАС в Израиле погибли 7 уроженцев Азербайджана - Шамиль Аббасов (гражданин Израиля), Эмин Ахундов (гражданин Израиля), Илькин Назаров (гражданин Азербайджана), Лиор Азизов (гражданство уточняется), Роман Гандель (гражданин Израиля), Эден Абдуллаев (гражданин Израиля) и Эмиль Самуэлов (гражданство уточняется).

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.