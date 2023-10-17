Мы укрепили наши давние связи с Азербайджаном - Эрсин Татар

БАКУ /Trend/ - Мы укрепили наши давние связи с Азербайджаном.

Как передает Trend, об этом заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар на пресс-конференции по итогам визита в Азербайджан.

По словам Эрсина Татара, официальные лица и общественность Азербайджана встретили его с особым интересом.

"Встречи в Азербайджане оказались крайне продуктивными. ТРСК будет развивать отношения с Азербайджаном в сфере образования, искусства, культуры, туризма, взаимной торговли и других областях", - заявил Э.Татар.

Отметим, что президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар 12 октября прибыл с визитом в Азербайджан. Вчера завершился визит Э.Татара в Азербайджан.