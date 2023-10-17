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Посольство Израиля выразило соболезнования в связи с гибелью азербайджанцев в результате атак ХАМАС

Политика Материалы 17 октября 2023 11:53 (UTC +04:00)
Посольство Израиля выразило соболезнования в связи с гибелью азербайджанцев в результате атак ХАМАС

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ – Посольство Израиля в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью лиц азербайджанского происхождения в войне ХАМАС с Израилем.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщается в аккаунте посольства в социальной сети "Х" (бывший Twitter).

"Выражаем искренние соболезнования храбрым израильтянам, родом из Азербайджана, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить свою родину",- говорится в сообщении посольства.

Отметим, что руководитель Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что в результате атак ХАМАС в Израиле погибли 8 лиц азербайджанского происхождения.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 400 человек, более 3 300 получили ранения.

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