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Мы готовы восстановить Мегринскую железную дорогу - Пашинян

Политика Материалы 17 октября 2023 14:45 (UTC +04:00)
Мы готовы восстановить Мегринскую железную дорогу - Пашинян

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Мы готовы восстановить железную дорогу Мегри, соединяющую юго-западные регионы Азербайджана и Нахчыван.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте.

Он подчеркнул, что налаживание транспортных и энергетических коммуникаций является одной из основных повесток мирного соглашения. Эта дорога позволит не только Азербайджану и Армении, но и Грузии, Ирану получить выход на западные рынки.

Пашинян также отметил, что Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года.

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