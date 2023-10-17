Пашинян вновь заговорил о мире

БАКУ /Trend/ – Премьер-министр Армении Никол Пашинян отличается нестабильной политической линией. То он говорит о мире, то вновь выступает с территориальными претензиями к Азербайджану.

На этот раз премьер-министр Армении выступил с заявлениями в Европейском парламенте. По его словам, Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года.

Отметим, что после Второй Карабахской войны Азербайджан выступил с инициативой о мире. Главной причиной неподписания мирного договора являются политические власти Армении. Власти Армении, которые почти каждый день делают противоречивые заявления, стараются максимально затянуть процесс. Пашинян сейчас вновь пытается показать европейской общественности, что он заинтересован в подписании мирного договора.

В действительности же Армения далека от мира. То Пашинян заявляет, что признает территориальную целостность Азербайджана, то говорит противоположное этому. В период после подписанного в 2020 году трехстороннего заявления от 10 ноября армянская сторона не выполнила своих обязательств. А сегодня Пашинян заявил, что Армения готова восстановить железную дорогу, соединяющую юго-западные регионы Азербайджана и Нахчыванскую АР Азербайджана.

История показывает, что так называемые "положительные заявления" Пашиняна на деле остаются просто словами. Вскоре после этого он выступает с заявлениями, которые противоречат предыдущим, и наносят серьезный удар по усилиям, направленным на реализацию мирной повестки. Трудно представить, что последующий ход событий на этот раз будет другим. Очевидно, что заявления Пашиняна, сделанные сегодня в Европейском парламенте, являются очередной попыткой выиграть время и направлены на введение в заблуждение общественного мнения.