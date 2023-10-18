Никол Пашинян должен уважать свою подпись - Турецкий генерал

БАКУ/Trend/ – Премьер-министр Армении Никол Пашинян, высказанными идеями во время вчерашней сессии Европарламента, воссоздал сцену своей новой театральной пьесы.

Об этом в среду сказал Trend бывший военный атташе Турции в Азербайджане, генерал запаса Юджель Карауз.

Он отметил, что такими необоснованными, ложными обвинениями Армения пытается настроить Европу против Азербайджана.

"В то же время, он говорит, что хочет мира. Нет смысла садиться за стол переговоров о мире с Арменией столь неискренней, лицемерной, действующей не в интересах своей страны, а ради политических амбиций других. То, что они говорят, не соответствует друг другу, не вызывая, тем самым, доверия", - подчеркнул он.

Ю.Карауз упомянул, что Армения должна в первую очередь придерживаться подписанного трехстороннего заявления.

"Никол Пашинян должен уважать свою подпись. Подпись – это честь и достоинство государства. Слово Президента Азербайджана Ильхама Алиева – это его подпись. С одной стороны есть государство, слово которого - подпись, а с другой стороны – государство, которое всегда лжет. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, поднял свой флаг. Теперь Армения должна подумать и стремиться к мирному соглашению. Но похоже, что они до сих пор не понимают и не извлекают уроков из истории. Такое поведение ведет Армению к краху", - добавил Ю.Карауз

Напомним, что заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное 17 октября во время сессии Европарламента, в очередной раз продемонстрировало решимость Армении продолжать агрессивную риторику и обвинения против Азербайджана и еще больше подорвать перспективы мирного соглашения.