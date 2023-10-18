В Азербайджане права и обязанности капитана воздушного судна будут регулироваться новым законом

БАКУ /Trend/ – Определяются права и обязанности капитана воздушного судна.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно закону ответственность за управление воздушным судном и безопасность во время полета несет капитан воздушного судна (командующий пилот). Капитан (командующий пилот) и второй пилот назначаются владельцем воздушного судна или эксплуатантом с его согласия. Обязанности капитана (командующего пилота), в частности, следующие: перед полетом убедиться, что воздушное судно исправно и готово к полету, укомплектовано соответствующим персоналом, загружено; осуществлять контроль за летной годностью воздушного судна при выполнении полета, а при невозможности выполнения им своих обязанностей по объективным причинам, после завершения полета доводить всю информацию по данному случаю до органа (учреждения), владельца или эксплуатанта воздушного судна, установленного соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим управление воздушным движением, в порядке, установленном соответствующим органом (учреждением) исполнительной власти; незамедлительно сообщить об авиационном происшествии или инциденте соответствующему органу (учреждению), определенному соответствующим органом исполнительной власти; обеспечение безопасности пассажиров, багажа и груза, находящихся на борту воздушного судна; проверить, есть ли на борту воздушного судна документы о безопасности полетов и ведутся ли записи в этих документах; принимать меры при крушении воздушного судна, при столкновении с опасностью, а также при невозможности управления и т.д.