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Продолжается подготовка к совместным тактическим учениям «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» (ВИДЕО)

Политика Материалы 19 октября 2023 15:02 (UTC +04:00)
Продолжается подготовка к совместным тактическим учениям «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается подготовка к совместным тактическим учениям «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023», посвященным 100-летию образования Турецкой Республики.

Об этом Trend сообщили в четверг в минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом боевые самолеты отработали задачи по взлету и посадке, выполнению сложных пилотажных маневров на малых и средних высотах, определению координат наземных целей условного противника, ведению воздушной разведки и другие задачи.

Все задачи, поставленные в ходе учебных тренировок, были выполнены военными пилотами с высокой точностью.

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