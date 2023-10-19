Права и привилегии во Франции не распространяются на Корсику - член партии "Свободная Корсика"

БАКУ/Trend/ – На Корсике существуют юридические ограничения. Права и привилегии во Франции на Корсику не распространяются.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции, приуроченной к предстоящей завтра международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемой Бакинской инициативной группой, сказал член партии "Свободная Корсика" Франсуа Бенедет.

Он отметил, что находящиеся во Франции заключенные до сих пор не могут встретиться со своими семьями.

"Права человека на Корсике до сих пор не соблюдаются. Даже когда у нас была своя конституция в прошлом, Франция не признавала ее и устраивала массовые убийства", - добавил Ф.Бенедет.

Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой.

Напомним, что Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.