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В Отдельной общевойсковой армии Азербайджана проводятся подготовительные тренировки к учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" (ВИДЕО)

Политика Материалы 20 октября 2023 10:40 (UTC +04:00)
В Отдельной общевойсковой армии Азербайджана проводятся подготовительные тренировки к учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжаются подготовительные тренировки к совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023", посвященным 100-летию образования Турецкой Республики.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Задействованные в учениях подразделения Отдельной общевойсковой армии, покинув пункты постоянной дислокации и совершив перемещения на территории, выполнили нормативы по подготовке техники к боевому применению.

Основной целью совместных учений, которые пройдут 23-25 октября с привлечением военнослужащих двух братских стран, боевой техники и средств авиации, станет обеспечение боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствование управления, обмен опытом и повышение профессионализма личного состава", - говорится в сообщении ведомства.

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