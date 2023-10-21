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Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)

Политика Материалы 21 октября 2023 13:21 (UTC +04:00)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В столице Азербайджана состоялось открытие офиса Бакинской инициативной группы.

Как сообщает в субботу Trend, в мероприятии приняли участие официальные лица, в том числе руководитель Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, а также местные и иностранные гости.

Аббас Аббасов проинформировал журналистов о задачах и целях Бакинской инициативной группы.

Напомним, что Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
Открылся офис Бакинской инициативной группы (ФОТО)
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