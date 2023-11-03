Президент Ильхам Алиев: В следующем году на восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях планируется выделить не менее 2,4 миллиарда долларов США

АСТАНА/Trend/ – Сразу после завершения Отечественной войны три года назад Азербайджан приступил к широкомасштабным восстановительным и строительным работам на освобожденных от оккупации территориях. В этих целях из бюджета Азербайджана уже израсходованы средства в объеме 7 миллиардов долларов США. В следующем году планируется выделить не менее 2,4 миллиарда долларов США.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в частности заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 3 ноября во время выступления на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".

Отметив, что наша страна реализует программу «Великого возвращения», глава государства заявил: «В города Лачин и Физули, а также в три села уже возвратились бывшие вынужденные переселенцы – истинные хозяева этих земель. До конца 2026 года предусматривается возвращение в Карабах и Восточный Зангезур более 140 тысяч человек».

Выразив признательность Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за школу, строительство которой завершено в городе Физули, и Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за строящийся творческий центр, Президент Ильхам Алиев сказал: «Это – проявление дружбы и братства между народами Азербайджана и Узбекистана, Азербайджана и Казахстана».