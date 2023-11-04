В результате непоследовательных действий Армении нет прогресса в мирном урегулировании - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - В результате непоследовательных, взаимоисключающих действий Армении нет прогресса в вопросе мирного урегулирования.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Поддерживаемый Арменией незаконный сепаратистский режим, невывод с наших территорий формирований в составе около 10 тысяч военнослужащих Армении и пропаганда сепаратизма создавали угрозу. Азербайджан устранил угрозу своей национальной безопасности. Азербайджан провел антитеррористические мероприятия локального характера, соблюдая международное и гуманитарное право. Это подтвердила и миссия ООН. Это подтвердил в то же время премьер-министр Армении. К сожалению, впоследствии премьер-министр Армении это отрицал", - сказал глава МИД.

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