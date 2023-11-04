Альтернативы нормализации армяно-азербайджанских отношений нет - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан считает, что альтернативы нормализации армяно-азербайджанских отношений нет.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"После принятия условий, мы готовы продолжить этот диалог",- добавил министр.

Отметим, что это первый визит Анналены Бербок в Азербайджан. Ранее она посетила с официальным визитом Ереван.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!