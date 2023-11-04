Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Регион Южного Кавказа интересен Европе - глава МИД Германии

Политика Материалы 4 ноября 2023 20:54 (UTC +04:00)
Регион Южного Кавказа интересен Европе - глава МИД Германии

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Регион Южного Кавказа интересен Европе, здесь имеются перспективы для экономического сотрудничества.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Сегодня мы с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым также провели обсуждения по Карабаху. Азербайджан заинтересован в мире в регионе", - добавила немецкий министр.

Отметим, что это первый визит Анналены Бербок в Азербайджан. Ранее она посетила с официальным визитом Ереван.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости