Регион Южного Кавказа интересен Европе - глава МИД Германии

БАКУ /Trend/ - Регион Южного Кавказа интересен Европе, здесь имеются перспективы для экономического сотрудничества.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Сегодня мы с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым также провели обсуждения по Карабаху. Азербайджан заинтересован в мире в регионе", - добавила немецкий министр.

Отметим, что это первый визит Анналены Бербок в Азербайджан. Ранее она посетила с официальным визитом Ереван.

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