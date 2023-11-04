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Джейхун Байрамов - Бербок: Очень прошу уважать суверенитет Азербайджана и международное право

Политика Материалы 4 ноября 2023 21:07 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов - Бербок: Очень прошу уважать суверенитет Азербайджана и международное право

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Германии использует вымышленные названия при произнесении географических названий в Карабахском регионе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Очень прошу уважать суверенитет Азербайджана и международное право", - сказал он.

Отметим, что это первый визит Анналены Бербок в Азербайджан. Ранее она посетила с официальным визитом Ереван.

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