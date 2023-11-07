Армения до сих пор не передала Азербайджану 8 сел, находящихся под оккупацией - МИД

БАКУ /Trend/ - Сразу после окончания войны и конфликта Азербайджан, выступая с мирной инициативой, придерживаясь своих обязательств, начал активно содействовать нормализации отношений и мирному процессу между двумя странами, проводить широкомасштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях, а также принимать меры по реинтеграции проживающих в Карабахе армян в азербайджанское общество.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по случаю 8 ноября – Дня Победы.

"Несмотря на это, Армения все же выбрала путь препятствования переговорам по мирному договору. Продолжая военно-политические провокации и минную угрозу, Армения тем самым препятствует мирному процессу, ставит в опасность жизни наших граждан, а также чинит препятствия восстановлению и реконструкции в регионе. Армянская сторона, вопреки своим обязательствам, не только не выводила с территории Азербайджана свои вооруженные силы, являющиеся основным источником угрозы миру и безопасности в регионе, но также продолжала оказывать им материальную и финансовую поддержку, незаконно снабжать оружием, военной техникой и минами. Помимо этого, Армения до сих не передала Азербайджану 8 сел, которые все еще находятся под оккупацией", - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

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