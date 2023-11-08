Президент Ильхам Алиев: Полная Победа Азербайджанского государства во Второй Карабахской войне – историческое событие

БАКУ/Trend/ - Три года назад корона Карабаха – город Шуша был освобожден от оккупантов. Через день вражеская армия сдалась и подняла белый флаг. Таким образом, Вторая Карабахская война завершилась полной Победой Азербайджанского государства. Это – историческое событие.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военной параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

«Азербайджанский народ на протяжении многих лет в период оккупации бил в одну точку, чтобы наши земли поскорее были освобождены от оккупантов. Мы приближали этот священный день каждый день, каждый час своим трудом, своей работой», - отметил глава государства.