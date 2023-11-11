Азербайджан вносит вклад в эффективную реализацию мандата ЮНЕСКО - Эльнур Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан как член Исполнительного совета ЮНЕСКО вносит ценный вклад в эффективную реализацию мандата организации.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, сообщает Trend.

"Мы также проводим работу в Комитете по охране культурных ценностей во время вооруженных конфликтов – комитете, который чрезвычайно важен для нас, поскольку мы долгое время страдали от вооруженной агрессии и оккупации", - сказал он.

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