Эрдоган направил в парламент законопроект о продлении срока службы турецких военных в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в парламент страны законопроект о продлении срока службы турецких военнослужащих в Азербайджане на один год.

Как сообщает в понедельник Trend, согласно законопроекту, продолжается реализация мероприятий, предусмотренных трехсторонним заявлением, подписанным Азербайджаном, Арменией и Россией 9 ноября 2020 года после освобождения оккупированных азербайджанских земель.

Было отмечено, что Турция продолжит вносить вклад в поддержание мира и стабильности в регионе.

В законопроекте говорится, что деятельность Вооруженных сил Турции в Совместном мониторинговом центре является требованием конструктивной роли Турции в регионе.

Было подчеркнуто, что мандат турецкой армии будет продлен еще на один год, начиная с 17 ноября. Ожидается, что законопроект будет обсуждаться в парламенте на этой неделе.

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