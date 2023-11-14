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Али Нагиев призвал ОБСЕ оказать давление на Армению для предоставления ею точных карт минных полей

Политика Материалы 14 ноября 2023 16:11 (UTC +04:00)
Али Нагиев призвал ОБСЕ оказать давление на Армению для предоставления ею точных карт минных полей

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев призвал ОБСЕ оказать давление на Армению, чтобы она предоставила точные карты минных полей.

Как сообщает Trend, об этом он сказал 14 ноября на встрече с делегацией во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Кауман.

Али Нагиев отметил, что азербайджанское государство проводит широкомасштабные восстановительные работы на освобожденных от армянской оккупации землях, и непредоставление азербайджанской стороне карт минных полей или неточное указание местонахождения мин серьезно препятствуют быстрому осуществлению этого процесса.

Он добавил, что число жертв армянского минного террора с каждым днем растет, и ОБСЕ и другим международным организациям необходимо оказать давление на Армению, чтобы она предоставила точные карты минных полей.

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