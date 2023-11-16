США хотят влиять на процессы, увеличивая свое влияние на Южном Кавказе - политолог

БАКУ /Trend/ - США хотят протянуть условную линию фронта от Украины до Южного Кавказа. Армения в настоящее время находится под влиянием России. Но армянская власть начала играть в антироссийскую игру, пытаясь использовать Запад, особенно США и вовлечь Азербайджан в эти игры. Укрепляя влияние США, Армения пытается оттеснить Россию от региона. Также США хотят повысить свое влияние в регионе, чтобы воздействовать на происходящие там процессы.

Об этом в четверг, отвечая на вопросы Trend, сказал политолог Ильгар Велизаде.

Он отметил, что Россия сейчас находится в открытом конфликте с США и Западом.

"В течение многих лет Соединенные Штаты проводили более сбалансированную политику в отношении Азербайджана и других игроков в регионе, но теперь они обратились к другой политике. Скорее всего, это происходит под влиянием отношений России и Запада.

Следует также отметить, что карабахские армяне в очередной раз используются для реализации опасных процессов. На самом деле они - просто инструмент. Посредством этого, США хотят проникнуть в регион военно-политическим путем и вмешаться в происходящие там процессы. Стремление США к тому, чтобы убрать российских миротворцев, а на их место привлечь других, состоит в том, чтобы заменить Россию в регионе собой.

Приблизительная цель такова. К сожалению, для достижения этой цели используются все средства. Это, в конечном счете, снижает влияние США в регионе и негативно сказывается на американо-азербайджанских отношениях", - добавил И.Велизаде.

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