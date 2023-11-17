При Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана созданы 5 юридических лиц публичного права - Указ

БАКУ /Trend/ - При Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана создано 5 юридических лиц публичного права.

Как сообщает Trend, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, созданы Региональная служба водного хозяйства и мелиорации путем реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", подведомственного Агентству;

- Объединенная служба водообеспечения крупных городов путем реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества "Азерсу", подведомственного агентству;

- Научно-исследовательский институт водного хозяйства и мелиорации путем реорганизации в форме преобразования Научно-исследовательского института мелиорации Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", подведомственного агентству;

- Дирекция строящихся объектов путем реорганизации в форме преобразования Объединенной дирекции строящихся объектов мелиорации и ирригации при Открытом акционерном обществе "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", подведомственном агентству;

- Проектный институт водного и мелиоративного комплекса путем реорганизации в форме преобразования Азербайджанского государственного института по проектированию объектов водного хозяйства "Azdövsutəslayihə" Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство" и Научно-исследовательского и проектного института "Водоканал" при Открытом акционерном обществе "Азерсу".