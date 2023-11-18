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В Азербайджане расширен перечень услуг, оказываемых в центрах "DOST" - Указ

Политика Материалы 18 ноября 2023 15:48 (UTC +04:00)
В Азербайджане расширен перечень услуг, оказываемых в центрах "DOST" - Указ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Расширен перечень услуг, оказываемых в центрах "DOST".

Как сообщает в субботу Trend, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования» и «О внесении изменений в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики относительно реализации закона № 587-VIQD Азербайджанской Республики от 8 июля 2022 года».

Согласно указу, к перечню услуг, предоставляемых в центрах "DOST", добавлены услуги, связанные с индивидуальным учетом в системе государственного социального страхования, и прием заявлений об изменении информации в "личном кабинете" застрахованного.

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