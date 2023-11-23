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В Баку проходит министерская сессия Конференции министров труда ОИС (ФОТО)

Политика Материалы 23 ноября 2023 10:29 (UTC +04:00)
В Баку проходит министерская сессия Конференции министров труда ОИС (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Баку проходит министерская сессия V Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает в четверг Trend, заседание началось с чтения аятов Священного Корана.

На сессии было заслушано выступление заместителя министра человеческих ресурсов и социального развития королевства Саудовская Аравия Аднана Абдуллы аль Нуайма (председателя IV Конференции министров труда ОИС).

Затем были избраны председатель V Конференции министров труда ОИС и состав бюро.

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В Баку проходит министерская сессия Конференции министров труда ОИС (ФОТО)
В Баку проходит министерская сессия Конференции министров труда ОИС (ФОТО)
В Баку проходит министерская сессия Конференции министров труда ОИС (ФОТО)
В Баку проходит министерская сессия Конференции министров труда ОИС (ФОТО)
В Баку проходит министерская сессия Конференции министров труда ОИС (ФОТО)
В Баку проходит министерская сессия Конференции министров труда ОИС (ФОТО)
В Баку проходит министерская сессия Конференции министров труда ОИС (ФОТО)
В Баку проходит министерская сессия Конференции министров труда ОИС (ФОТО)
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