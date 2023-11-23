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Генсек ОИС поздравил Азербайджан с восстановлением суверенитета

Политика Материалы 23 ноября 2023 11:44 (UTC +04:00)
Генсек ОИС поздравил Азербайджан с восстановлением суверенитета

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Поздравляю Азербайджан с восстановлением суверенитета.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хисейн Брахим Таха, выступая на министерской сессии V Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Говоря о важности конференции, генеральный секретарь отметил, что мероприятие является выгодной возможностью для рассмотрения сотрудничества внутри ОИС.

Отметим, что в Баку проходит министерская сессия V Конференции министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества.

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