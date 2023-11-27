Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Министр обороны Грузии прибыл в Азербайджан

Политика Материалы 27 ноября 2023 13:29 (UTC +04:00)
Министр обороны Грузии прибыл в Азербайджан

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе посетил Азербайджан, в целях участия в 10-ой трехсторонней встрече министров обороны (Азербайджан, Грузия и Турция), которая состоится 27 ноября в Баку

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно информации, на встречах, которые пройдут в двустороннем и трехстороннем форматах, будут обсуждаться перспективы развития совместного военного сотрудничества и ряд вопросов, которые будут способствовать региональной безопасности.

Напомним, что последняя встреча в подобном формате состоялась в феврале этого года в турецком городе Карс.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости