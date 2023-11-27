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Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения - Яшар Гюлер

Политика Материалы 27 ноября 2023 17:41 (UTC +04:00)
Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения - Яшар Гюлер

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В следующем году пройдут совместные учения в сфере кибербезопасности между Азербайджаном, Турцией и Грузией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал 27 ноября в Баку министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на трехсторонней встрече с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Он отметил, что учения пройдут в Турции.

"Считаю, что сегодняшняя трехсторонняя встреча будет способствовать региональному сотрудничеству",- добавил Я.Гюлер.

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