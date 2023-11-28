Назначен новый президент Международного фонда тюркской культуры и наследия

БАКУ /Trend/ - 3 ноября 2023 года на X Саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Астана (Казахстан) решением глав государств тюркских стран Актоты Раимкулова назначена на должность президента Международного фонда тюркской культуры и наследия

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на TurkicWorld, Актоты Раимкулова поблагодарила Гюнай Эфендиеву (экс-президент фонда) за вклад в развитие культуры и наследия тюркского мира.

В свою очередь, Гюнай Эфендиева пожелала Актоты Раимкуловой успехов в продолжении деятельности организации и выразила признательность сотрудникам за совместную работу, проделанную с большой любовью и энтузиазмом во время ее пребывания на должности.

Актоты Раимкулова отметила, что организация будет активно продолжать свои дальнейшие проекты и осуществлять деятельность с целью еще большего углубления общих этнических, культурных и исторических связей в тюркском мире.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!