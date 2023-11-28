США пытались создать в Азербайджане агентурную сеть - депутат

БАКУ /Trend/ - США пытаются создать собственную агентурную сеть в других странах для реализации своих намерений. В то же время США пытаются использовать в своих коварных намерениях людей, называющих себя представителями различных СМИ, финансируя их. США также пытались создать подобную сеть в Азербайджане и выделили им значительные средства. Подобные действия противоречат как Конституции Азербайджана, так и нормам международного права.

Об этом во вторник заявил Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов.

Он отметил, что свобода СМИ также является одним из основных инструментов для вмешательства США в дела других стран.

"Демократия и свобода слова являются одними из основных средств вмешательства США в дела других стран. Всем хорошо известно, что под демократией и свободой слова на самом деле они преследуют свои интересы.

США всегда демонстрируют разную позицию в отношении одних и тех же процессов, происходящих в разных странах, в соответствии со своими интересами. Например, в одной стране они занимают жесткую позицию по любому мелкому вопросу, чрезмерно преувеличивая его, в то время как в другой стране закрывают глаза на серьезные проблемы. В отношениях с Азербайджаном мы неоднократно были свидетелями подобной позиции США. Они называют нарушением закона происходящее в Азербайджане в юридической плоскости, и в то же время закрываются глаза на грубое нарушение прав человека в Армении.

Например, в Армении мы увидим дальнейшее ограничение свободы выражения мнений и права на свободное собрание, а также рост насилия в отношении инвалидов и по гендерному признаку. По-прежнему проблемой остается коррупция, отсутствие достаточной прозрачности, применение насилия со стороны полиции и состояние пенитенциарных учреждений. Но США об этом умалчивают", - добавил депутат.

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