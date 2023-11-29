На реконструкцию дороги Суговушан-Кяльбаджар-Агдере-Агдам выделено 4,5 миллиона манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 4,5 миллиона манатов на реконструкцию автомобильной дороги Суговушан-Кяльбаджар (9 км) - Агдере - Агдам, сообщает в среду Trend.

В целях реконструкции автомобильной дороги Суговушан-Кяльбаджар (9 км)-Агдере-Агдам протяженностью тридцать три километра из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделены 4,5 миллиона (четыре миллиона пятьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.