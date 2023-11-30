Парламент Азербайджана выступил с заявлением по поводу отчетов Европарламента

БАКУ /Trend/ - Комитет Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям выступил с заявлением о ежегодных отчетах, принятых комитетом по внешним связям Европейского парламента 29 ноября 2023 года.

Как сообщает в четверг Trend, в заявлении говорится:

"Комитет Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по международным отношениям и межпарламентским связям выражает глубокую озабоченность и недовольство по поводу неэтичных, противоречащих международному законодательству и искажающих существующие реалии идей, отраженных в ежегодных отчетах комитета по внешним связям Европейского парламента, принятым 29 ноября 2023 года - "Реализация общей политики безопасности и обороны", а также "Реализация общей внешней политики и политики безопасности" и выражает решительный протест.

Тот факт, что в докладе содержится большое количество устаревшей, больше не используемой даже Арменией терминологии, дает основания говорить о том, что Европарламент не имеет понятия о реалиях в регионе. Напоминаем коллегам из Европарламента, что совершенно нелогично ссылаться на такие выражения, как "нагорно-карабахский конфликт", "Лачинский коридор", которые уже ушли в прошлое.

Призыв депутатов Европарламента о размещении миссии Европейского Союза в Армении на территории Азербайджана недопустим как попытка навязать опасную геополитическую конкуренцию Южно-Кавказскому региону и свидетельствует о том, что они стали инструментом враждебной деятельности определенных кругов против Азербайджана.

Именно невыполнение Арменией обязательств, предусмотренных в трехстороннем заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года, в частности, в связи с полным выводом Вооруженных сил Армении из Карабаха, хорошо известно авторам этих отчетов. Однако разрушительные действия Армении за этот период не были осуждены комитетом по внешним связям Европарламента.

В принятых документах восстановление Азербайджаном своего суверенитета на международно признанной территории - Карабахе в рамках антитеррористических мероприятий названо военной агрессией, также содержится призыв к введению санкций против Азербайджана с утверждением о том, что наша страна нарушила международные нормы, что является явным показателем подхода комитета по внешним связям Европарламента с точки зрения двойных стандартов, религиозных и этнических симпатий и коррупции. Азербайджан ни у кого не получает разрешения на проведение операции по ликвидации "серой зоны" на своих суверенных территориях.

Выразив обеспокоенность касательно армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, и отметив насильственное нарушение их прав, члены комитета умолчали об изгнании сотен тысяч азербайджанцев из Армении, а также с ранее оккупированных азербайджанских территорий, совершении Ходжалинского геноцида и невыполнении резолюций Совета Безопасности ООН, чем еще раз доказали свою политику азербайджанофобии и исламофобии.

Советуем депутатам, бесстыдно пропагандирующим сохранение культурного наследия, якобы принадлежащего армянам в Карабахе, считающими себя "стражами демократии", обратить внимание на действия Армении, направленные на уничтожение и фальсификацию культурного наследия на азербайджанских территориях в период оккупации, расцениваемые международными конвенциями как преступление против человечности, потребовать направить в эту страну миссию ЮНЕСКО для расследования культурицида, совершенного в Армении против культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу на протяжении многих лет.

Своими безответственными действиями европейские депутаты создают препятствия мирному процессу на основе новых реалий, сложившихся в регионе в результате исторической победы Азербайджана и полностью соответствующих международному праву.

Что касается призывов депутатов в упомянутых документах к прекращению взаимопонимания в энергетической сфере и переговоров по новому соглашению о партнерстве с Азербайджаном, то наши европейские коллеги должны понимать, что говорить с Азербайджаном языком угроз не получится.

Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям заявляет, что подготовленные комитетом по внешним связям Европарламента бумажки не имеют юридической силы и веса, и требует прекращения антиазербайджанской деятельности".

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