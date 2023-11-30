ОБСЕ долгие годы не показывала свою эффективность - МИД

БАКУ /Trend/ - ОБСЕ на протяжении многих лет не показывала свою эффективность.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 30-м СМИД ОБСЕ.

"ОБСЕ была единственной организацией, которой было поручено ликвидировать последствия агрессии Армении против Азербайджана. Однако в течение многих лет она оказывалась неэффективной в борьбе с незаконной деятельностью, осуществляемой Арменией. Организация практиковала игнорирование наших законных призывов и мирилась со статусом оккупации азербайджанских земель", - сказал он.

Министр отметил, что у ОБСЕ была возможность принять участие в разрешении конфликта, но, к сожалению, этот шанс был упущен из-за препятствий со стороны Армении и пристрастного отношения некоторых государств-участников.

"Эта ситуация сохраняется до настоящего времени, поскольку организация по-прежнему не может удовлетворить просьбы Азербайджана о помощи в проектах, согласованных с существующими обязательствами по вопросам постконфликтного восстановления. Опасения, выраженные в отношении так называемых "гуманитарных" соображений, также необоснованны. Наблюдения на местах, проведенные международными партнерами, включая агентства ООН и МККК, подтвердили совершенно обратное", - отметил министр.