БАКУ /Trend/ - Превратив реваншизм в государственную политику, Армения готовится к новой войне, роет окопы.

Как сообщает в пятницу Trend, в социальных сетях распространились соответствующие кадры.

В период после второй Карабахской войны Армения под маской миролюбия озвучивает заявления "во имя мира", выражает готовность подписать мирный договор с Азербайджаном. Однако эти ее заявления не совпадают с действиями - Армения, которая говорит о "мире", вооружается, роет окопы, готовясь к новой войне.

Армения и силы, которые хотят использовать ее в качестве инструмента для реализации своих планов, стремятся создать хаос в регионе. А Армения, которая не извлекла уроков из своих поражений, до сих пор не может выбрать правильный путь. В стране, изолировавшей себя от участия в проектах в регионе, стране с самой слабой экономикой и бюджетом должны понимать, что единственный выход для них - это протянутая Азербайджаном рука мира. Однако Армения все еще пытается купить оружие.

Одна из бед Армении - постоянные поиски и надежды на покровителя. Она должна избавиться от мифов и вернуться к реалиям. Роющая окопы Армения должна осознать наконец, что ей не добиться победы над Азербайджаном. К тому же всем известны случаи повального дезертирства в армянской армии во время второй Карабахской войны

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