Президент Ильхам Алиев: Возможно, господин Боррель видит сны

БАКУ /Trend/ - Даже представители армян признают, что опытный европейский дипломат (Ж.Боррель – ред.) говорит неправду. Они утверждают, что Карабах покинули 100 тысяч человек, а не 150 тысяч. Таким образом, если господин Боррель будет продолжать в том же духе, то через месяц он может заявить, что покинули 200 тысяч человек. Возможно, господин Боррель видит сны. Это является абсолютно неприемлемым. Это не просто манипуляция цифрами; это обвинение в совершении деяний, которые мы не совершали.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

«Наше Министерство иностранных дел уже выступило с заявлением по этому вопросу. Удивительно, как господин Боррель, чья страна также сталкивается с проблемами сепаратизма, может защищать сепаратистов? Это выглядит очень странным», - подчеркнул глава государства.